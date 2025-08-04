Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Okçuları Türkiye Kupası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Okçuluk 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak Yarışması'nda mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçuları 3 gümüş madalya kazandı.

30 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak Yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü önemli başarılara imza attı. Yarışmalarda Yunus Emre Arslan Makaralı Yay U21 Erkek Kategorisi ve Makaralı Yay Büyük Erkek Kategorisinde Türkiye ikincisi olarak iki gümüş madalyanın sahibi oldu. Yine Yunus Emre Arslan, Mustafa Dinçel ve Onur Semi Tetik'ten oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı da Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya hak kazandı.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Bu önemli dereceleriyle bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı ve ailelerini gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç, antrenörümüz Emre Çömez'i ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ