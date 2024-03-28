Kayseri\'de 2. Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin kent genelinde 14 spor tesisinde, 14 farklı branşta spor tutkunlarına yönelik spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor ve gençlere verdiği değer ve talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde 4 mevsim aralıksız sürdüren Spor A.Ş. 2'nci Bahar Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı.
İmza attığı dev spor organizasyonları ve etkinliklerin yanı sıra yetiştirdiği ve ülke sporuna kazandırdığı profesyonel sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Kayseri ve Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserililerin her dönem yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi kayıtlarını almaya başladı.
14 spor tesisinde, 30 Nisan 2024'te başlayacak 2'nci Bahar Dönemi Spor Okulları, 2 Haziran 2024 tarihinde sona erecek şekilde planlanırken Spor A.Ş. eğitmenlerince çeşitli yaş gruplarındaki sporseverlere 14 farklı branşta kurs verilecek.
Yılın her dönemi düzenlenen ve minikler başta olmak üzere tüm Kayserililerden yoğun ilgi gören spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi'nde branşlar ve yaş aralıkları ise şu şekilde belirlendi:
"Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve atletizm 5-15 yaş."
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de spor okulu kurs ücreti tarifesi de aylık 300 TL, yetişkin kursu aylık 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 600 TL olarak belirlendi.
Kurslara katılmak isteyen sporseverler, www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri'de 2. Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi. Ayrıca, 6 Kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi.
Niğde Belediyespor yönetimi, BAL 7. Grup'ta aldıkları seyircisiz maç cezasını haksız bulduklarını belirterek protesto etti. Başkan Atilla Tasalı, rakipleri Akşehirspor'a verilen 3 puanın masa başında verildiğini söyledi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avusturya maçında performansını beğendiği Arda Güler'i arayarak kutladı. Ancelotti'nin genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve performansından dolayı övdüğü belirtildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, kurdukları aile ortamıyla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Vinicius, takım arkadaşlarıyla olan ilişkisini, taraftarlarla olan bağını ve teknik direktör Okan Buruk'u övgüyle anlattı. Ayrıca, Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.
Bakırköy Belediyesi ile mahalle sakinleri arasında Yücespor futbol sahasında yapılmak istenen tesis nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahalle sakinleri inşaatı engellemek için kendilerini iş makinesinin önüne attı ve gözaltına alındı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından koordinasyon ve dar alandaki oyunlarla antrenmanı tamamladı. Lubomir Satka ise ameliyat olduğu için antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Niobe Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Şerif Mehmet Kököz ve Yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e düzenledikleri etkinlikler için araç desteği için teşekkür etti. Kököz, Başkan Çelik'i doğa yürüyüşlerinde görmeyi beklediklerini söyledi.
İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu, Sakarya'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre ve 100 metre çiftpalet branşında birinci oldu. 14-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada Koyuncu, 100 metre mesafesinde Türkiye rekorunu kırdı ve milli takım barajını geçti.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Balıkesir'i ziyaret ederek sporcu gençlerle bir araya geldi. Edremit Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, sporcular ve öğrencilerle buluşan Bakan Yardımcısı, gençlerin görüş ve taleplerini dinledi. Bakan Yardımcısı ayrıca İvrindi ilçesinde yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ve Gökçeyazı futbol sahasında çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?