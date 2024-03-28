Kayseri'de 2. Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri'de 2. Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kayseri\'de 2. Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin kent genelinde 14 spor tesisinde, 14 farklı branşta spor tutkunlarına yönelik spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.

28.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin kent genelinde 14 spor tesisinde, 14 farklı branşta spor tutkunlarına yönelik spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor ve gençlere verdiği değer ve talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde 4 mevsim aralıksız sürdüren Spor A.Ş. 2'nci Bahar Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı.

İmza attığı dev spor organizasyonları ve etkinliklerin yanı sıra yetiştirdiği ve ülke sporuna kazandırdığı profesyonel sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Kayseri ve Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserililerin her dönem yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi kayıtlarını almaya başladı.

14 spor tesisinde, 30 Nisan 2024'te başlayacak 2'nci Bahar Dönemi Spor Okulları, 2 Haziran 2024 tarihinde sona erecek şekilde planlanırken Spor A.Ş. eğitmenlerince çeşitli yaş gruplarındaki sporseverlere 14 farklı branşta kurs verilecek.

Yılın her dönemi düzenlenen ve minikler başta olmak üzere tüm Kayserililerden yoğun ilgi gören spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi'nde branşlar ve yaş aralıkları ise şu şekilde belirlendi:

"Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve atletizm 5-15 yaş."

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de spor okulu kurs ücreti tarifesi de aylık 300 TL, yetişkin kursu aylık 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 600 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler, www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de 2. Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:28 Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti Gogglebox Dizisi Oyuncusu George Gilbey İş Yerinde Hayatını Kaybetti
13:48 Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 16:20:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 2. Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement