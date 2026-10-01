Kayseri'de 2026-2027 okul sporları takvimi Kabakcı başkanlığında görüşüldü - Son Dakika
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Kayseri'de 2026-2027 okul sporları takvimi Kabakcı başkanlığında görüşüldü

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Kayseri\'de 2026-2027 okul sporları takvimi Kabakcı başkanlığında görüşüldü
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Kayseri'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığındaki toplantıda görüşüldü. Öğrencilerin spora katılımını artırmak ve yetenekli sporcuları keşfetmek için çalışmaların süreceği belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri, müsabaka takvimleri ve öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması konuları ele alındı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında, Okul Sporları Birimi ile yeni sezonun planlamalarına yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde düzenlenecek okul sporları faaliyetleri, müsabaka takvimleri, farklı branşların yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması konuları değerlendirildi. Ayrıca organizasyonların daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okul sporlarının çocuk ve gençlerin spora kazandırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek okullarda keşfedilecek yeteneklerin geleceğin başarılı sporcuları olabileceğine dikkat çekti.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sporun kazandırdığı disiplin, takım ruhu, mücadele ve özgüven gibi değerlerle de desteklenmesinin önemini vurgulayan Kabakcı, okul sporlarının Kayseri'nin sportif geleceği açısından taşıdığı öneme değindi. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin farklı spor branşlarıyla buluşturulması, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve Kayseri'nin spor altyapısına yeni sporcular kazandırılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Ali İhsan SuKayseriEğitimSporSon Dakika

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