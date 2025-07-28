Kayseri'de ERVA Spor Okulu Açılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de ERVA Spor Okulu Açılıyor

Kayseri\'de ERVA Spor Okulu Açılıyor
28.07.2025 13:45  Güncelleme: 13:47
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan 'Her Mahalleye Bir Spor Okulu' projesi kapsamında, Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen Mimarsinan ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirilecek. Proje, gençlerin spor ile sosyal yaşama hazırlanmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamayı hedefliyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde 'Her Mahalleye Bir Spor Okulu' sloganıyla başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Melikgazi Belediyesi'nin hayata kazandırdığı Mimarsinan ERVA Spor Okulu'nun açılış töreni yapılacak.

Bu proje ile Kayseri'de birçok gencin hayatına dokunulduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Gençlerin gelişimine destek olan ERVA Spor Okulları, kamu kurumları, özel teşebbüsler, STK'lar ile ortak olarak Kayseri'nin neredeyse her mahallesine açılıyor. Sayın Valimizin başlattığı bu proje bütün şehre yayılıyor. Bu ERVA'lar sayesinde geleceğimizin teminatı gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, sağlıkla ve sporla ilgileniyor ve böylece topluma daha da faydalı oluyor. Gençler ERVA Spor Okulları'nda futboldan basketbola, kick bokstan karateye, halterden atletizm ve hentbola kadar birçok spor dalında antrenörler tarafından ücretsiz eğitim alıyor. Burada spor yapmanın yanı sıra milli değerler eğitimleriyle sosyal yaşama da hazırlanıyorlar. Kısaca bu okullarımız gençlerimize sahip çıkıyor. Biz de bu kapsamda Mimarsinan Mahallemizde atıl halde olan bir binayı onarıp, tadilatını yaptıktan sonra ERVA'ya kazandırıyoruz. Tesisin içinde bir de gençlerimizin ders çalışması için kütüphane yaptık. Mimarsinan Mahallesi'nde 30 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Okulu'muzun Kayseri Valiliğimiz ile düzenleyeceğimiz açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Gençlerimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de ERVA Spor Okulu Açılıyor - Son Dakika

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