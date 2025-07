Kayseri\'de FIBA Onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde; 9-10 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek olan FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Turnuvası, dünya sokak basketbolunun kalbini Anadolu'ya taşıyor. Türkiye'de bir ilk olacak turnuvada kazanan takım, FIBA Dünya Turu biletiyle global sahneye çıkacak.

Altın Bayrak ödüllü ve ACES Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonu doğrultusunda sporu şehrin her noktasına yaymaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği bir üst seviyeye taşıyor. Bu kapsamda, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde, Türkiye'de ilk kez FIBA onaylı Lite Quest formatında uluslararası bir 3x3 basketbol turnuvası düzenleniyor. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon, sokak basketbolunun enerjisini Kayseri'nin kalbine taşıyacak. 16 yabancı ve 16 Türk takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuva, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek, şehrin kültürel ve uluslararası tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. Şampiyon takım, doğrudan bir FIBA Challenger turnuvasına katılım hakkı elde ederek, FIBA Dünya Turu'nun kapılarını aralayacak. Toplamda 240 bin TL para ödülünün dağıtılacağı turnuvada, birinciye 120 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye ise 40 bin TL ödül verilecek. Katılımcı takımlar ise ücretsiz konaklama, günlük yemek, profesyonel FIBA logolu forma ve birçok sürpriz hediyeyle ağırlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sporu şehir kültürünün merkezine alma vizyonuyla organize edilen etkinlik, Kayseri'nin "Altın Bayrak" ödüllü Avrupa Spor Şehri kimliğini de pekiştiriyor. Turnuva, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin profesyonel organizasyon gücüyle, dünya çapında yankı uyandıracak. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak üstü kapalı özel arenada, profesyonel basketbol sahası ekipmanları, 3 taraflı tribünler ve canlı yayın desteğiyle adeta bir spor şöleni yaşanacak. Milli Takım Anonsörü Mustafa Özben'in sunumları, DJ performansları ve etkinlik alanlarıyla turnuva, sadece spor değil aynı zamanda bir eğlence festivali olacak. Turnuvaya katılım tamamen ücretsiz olacak. Ancak başvuru için her takımda en az 3, en fazla 4 aktif ve onaylı FIBA hesabına sahip oyuncu bulunması gerekiyor. Başvurular, FIBA puanı ve önceki başarılar esas alınarak değerlendirilecek ve uygun şartları sağlayan takımlar telefonla davet edilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için Spor A.Ş.'nin sosyal medya hesapları ve www.sporaskayseri.com.tr adresi takip edilebilecek. - KAYSERİ