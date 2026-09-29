Kayseri’de ’Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası’ düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri’de ’Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası’ düzenlendi

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Kayseri’de ’Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası’ düzenlendi
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Kayseri’de 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası’nda 54 kulüpten 300 sporcu mücadele etti.

Kayseri'de 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası'nda 54 kulüpten 300 sporcu mücadele etti. Şampiyonada gazilere anı kupası takdim edilirken, sporcular gazilerle bir araya geldi.

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği tarafından gazilere vefa göstermek amacıyla düzenlenen Gazilerimiz Muaythai Şampiyonası, 25-27 Eylül tarihleri arasında Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Kayseri'nin yanı sıra Bilecik, Kırşehir ve Nevşehir'den toplam 54 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Organizasyonun açılış törenine Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı Kasım Tutgun, Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, Polis Şehit ve Gaziler Vakfı Kayseri Başkanı Sami Doğan ve özel harekat gazileri katıldı. Açılış programında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Talas İlçe Spor Müdürü Ferdi Şafak da yer aldı.

Şampiyona kapsamında gazilere organizasyonun anısına kupa takdim edildi. Sporcuların gazilerle bir araya geldiği etkinlikte, şehit ve gazilerin fedakarlıklarına dikkat çekildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, organizasyonun sporcuların milli ve manevi değerlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek gazilere minnettar olduklarını ifade etti. Ulu; şampiyonaya katılan kulüplere, sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür ederek şehitleri rahmetle andı, hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, yaşayan gazilere ise sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diledi.

Kaynak: İHA
EtkinlikKayseriSporSon Dakika

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