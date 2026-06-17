Kayseri'de Maç Hakeme Saldırıyla Yarıda Kaldı - Son Dakika
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Kayseri'de Maç Hakeme Saldırıyla Yarıda Kaldı

Kayseri\'de Maç Hakeme Saldırıyla Yarıda Kaldı
17.06.2026 09:56
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Yıldırım Beyazıt Şafakspor-Cırgalanspor maçı, hakeme saldırı nedeniyle tatil edildi.

Kayseri Develi Stadı'nda oynanan Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Cırgalanspor maçı hakeme saldırılmasından dolayı yarıda kaldı.

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 13. haftasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Cırgalanspor karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında hakemin verdiği karara tepki gösteren Yıldırım Beyazıt Şafaksporlu oyuncular hakeme saldırdı. Polis ekiplerinin müdahale etmesi sonrası hakemler soyunma odasına gitti ve alınan güvenlik önlemleri sonrası hakemler Develi'den ayrıldı.

Karşılaşma 2-1 Cırgalanspor lehine devam ederken Yıldırım Beyazıt Şafaksporlu ekibin hakeme saldırması sonrası maç tatil edildi. Saldırıya uğrayan hakemin olayın ardından şikayetçi oldukları öğrenildi. Karşılaşma ile ilgili kararı Kayseri İl Disiplin Kurulu verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Polis, Tatil, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de Maç Hakeme Saldırıyla Yarıda Kaldı - Son Dakika

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