Kayseri'de Rafting Nehir Rehberliği Kursu Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Rafting Nehir Rehberliği Kursu Başlıyor

Kayseri\'de Rafting Nehir Rehberliği Kursu Başlıyor

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2024 yılı Rafting Eğitim Programı kapsamında düzenlenecek olan Rafting Nehir Rehberliği Kursu, 27 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kursa başvurular 22 Mayıs'a kadar kabul edilecek ve sınırlı kontenjan 20 kişi ile sınırlı olacak. Kurs süresince temel eğitimler Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Birimi Konferans Salonu'nda yapılacak, uygulama eğitimleri ise Yahyalı Zamantı Irmağı Rafting Parkur Alanı'nda gerçekleştirilecek. Kursa katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak, yüzme bilmek ve geçerli bir ilk yardım sertifikasına sahip olmak gibi şartlar aranacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından katılımcı listesi Türkiye Kano Federasyonu'nun resmi sitesinde yayınlanacak.

20.05.2024 13:00
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Rafting Nehir Rehberliği Kursu 27 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. Kurs 20 kişiyle sınırlı olacak.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2024 yılı Rafting Eğitim Programında yer alan "Rafting Nehir Rehberliği Kursu" 27 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. 22 Mayıs'a kadar başvuruların yapılacağı kurs 20 kişi ile sınırlı olacak. Temel Eğitim çalışmalarının Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Birimi Konferans Salonu'nda yapılacağı kursta Uygulama Eğitimleri ise Yahyalı Zamantı Irmağı Rafting Parkur Alanı'nda gerçekleştirilecek. Kurs katılıcılarında 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak, görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak, yüzme biliyor olmak, geçerli bir ilk yardım sertifikası sahibi olmak gibi şartlar aranacak.

Başvuruların tamamlanmasından sonra 20 kişilik katılımcı listesi Türkiye Kano Federasyonu'nun resmi sitesinden yayınlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri'de Rafting Nehir Rehberliği Kursu Başlıyor - Son Dakika

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