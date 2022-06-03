Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor' - Son Dakika
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Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'

03.06.2022 13:21
Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'

Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi çerçevesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Özel Eğitim Kurumları'nda farklı engel gruplarının kullanılabileceği spor malzemeleri dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi çerçevesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Özel Eğitim Kurumları'nda farklı engel gruplarının kullanılabileceği spor malzemeleri dağıtıldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, "Çocuklarımızın hem sporcu olarak yetiştirmek hem de kendilerinin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak çok önemli" dedi.

Kadir Has Spor Kompleksi içerisinde yer alan Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kayseri Vali Yardımcısı, Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Özel Eğitim Kurumu Müdürleri, öğretmenler ve özel öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı. Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Burada yaklaşık 7 okula ve 200 öğrencimizin yararlanacağı malzemeler dağıtılacak. Bunların içerisinde hem branş malzemeleri hem de onlara özel olarak paralimpik daldaki dağıtılacak malzemeler var. Bu öğrencilerimizin içerisinde görme engelliler, bedensel engelliler ve özel olarak adlandırdığımız çocuklarımızın da branşları olmakla birlikte tüm dallar ayrıntılı bir şekilde planlanmış. Çocuklarımıza her şey feda paralimpik dalda çok ileri derecede başarılara ulaşmış vaziyetteyiz. En son 2020 olimpiyatlarında aldığımız madalyalar, yaklaşık 20 yıldan bu yana alınan madalyaların tamamına eşit. Bu çocuklarımızı hem sporcu olarak yetiştirmek hem özgüvenli hem de aynı zamanda kendilerinin alanlarındaki yeteneklerini keşfetmelerini sağlamakta çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da, yapılan etkinliğin çok değerli olduğunu söyleyerek; "Çocuklarımızın sosyal yaşama daha aktif bir şekilde katılabilmeleri ve daha mutlu olabilmeleri açısından çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çerçevede da bugün Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen bu proje çerçevesinde çocuklarımızla bir araya geldik. Gönderilen malzemeleri çocuklarımıza dağıttık" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'
Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'
Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'
Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'
Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'
Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'
Kayseri'de 'spor aşkı engel tanımıyor'

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, gençlik, Kayseri, Spor, Son Dakika

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