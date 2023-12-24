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Kayseri'de Spor Malzemeleri Dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında branş yönlendirmesi yapılan öğrencilere dağıtıldı. Dağıtım törenine Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcular, antrenörler ve veliler katıldı.

Kayseri\'de Spor Malzemeleri Dağıtıldı
24.12.2023 - 12:48,
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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde 2018-2019 döneminde spora yatkın bulunarak branş yönlendirmesi yapılan ve çalışmalarına devam eden öğrencilere ve antrenörlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından dağıtıldı.

İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Yakup Deliktaş, sporcular, antrenörler ve veliler katıldı. Bakanlık tarafından gönderilen spor malzemelerini sporculara dağıtan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "2018 - 2019 döneminde bakanlığımız tarafından başlatmış olduğumuz Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde yetenekli bulunarak branşlara yönlendirdiğimiz ve çalışmalarını sürdürerek burada bulunan sporcularımızı, onlara emek veren mesai arkadaşlarımızı ve desteklerini esirgemeyen velilerimizi tebrik ediyorum. Bizler sporun yöneticileri olarak sporcularımız için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Siz değerli sporculardan beklentimiz kendilerinizi yetenekli olduğunuz branşlarda geliştirerek ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Bakanlığımız tarafından sizlere gönderilen spor malzemelerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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