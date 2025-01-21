Kayseri\'de Voleybol Hakem Kursu Duyurusu

Spor

Kayseri'de Şubat ayı içerisinde açılması planlanan voleybol hakem kursuna 17-31 yaş arasındaki adaylar katılabilecek.

Kayseri'de açılacak olan ve başvuruları başlayan voleybol hakem kursu için 80 kişilik kontenjan ayrıldı. 17-31 yaş arasındaki adayların katılabileceği kursun başlama tarihi 80 kişilik kontenjanın dolmasından sonra açıklanacak. Kurs başvuruları 26 Ocak tarihinde sona erecek. Kursta 3 gün boyunca 24 ders yapılacak. Kursta uygulamalı dersler, spor salonunda kursiyer ve eğitmenin spor kıyafetleri ile yapılırken, teorik dersler ise sınıflarda verilecek.

Kursiyerlerde 17 yaşından gün almış, 31 yaşından gün almamış olmak şartı aranacak. Başvuruların voleybol il temsilciliğine yapılacağı kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerler, aday hakem olarak görev almaya başlayacak. - KAYSERİ