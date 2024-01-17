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Kayseri'de Yeni Spor Salonu Mart Ayında Teslim Edilecek - Son Dakika
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Kayseri'de Yeni Spor Salonu Mart Ayında Teslim Edilecek

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sarıoğlan Spor Salonu'nun Mart ayında teslim edileceğini açıkladı. Kabakcı, modern tesislerle hizmet vererek sporun gelişmesini ve kültürünün her yaştaki insana aşılanmasını amaçladıklarını belirtti. Sarıoğlan Spor Salonu'nun çocuklar ve gençler için önemli bir antrenman ve yarışma alanı olacağını vurgulayan Kabakcı, salonun hizmete girmesiyle birlikte Kayseri'nin spor alanında daha da ilerleyeceğini ifade etti.

Kayseri\'de Yeni Spor Salonu Mart Ayında Teslim Edilecek
17.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:10
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Mart ayında teslim edilecek olan Sarıoğlan Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, "Kayseri'de göreve başladığımız günden itibaren birçok spor tesisini faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Her zaman dediğimiz gibi Kayseri'de sporun gelişmesi, sporun kültürünün her yaştaki insana aşılanması için modern tesislerle hizmet vermek amacıyla çalışıyoruz. Sarıoğlan Spor Salonu da bunlardan biri. Bizler inanıyoruz ki bu salonlarda ter döken, antrenman yapan çocuklarımız, gençlerimiz ülkemize dünya şampiyonlukları, olimpiyat madalyaları getirecekler. İnşallah Sarıoğlan Spor Salonumuzu mart ayında teslim alıp, hemen Sarıoğlanlı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kayserimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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