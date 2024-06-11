Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Yüzücü Velileri Yarışıyor

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 'Yüzücü Velileri Yarışıyor' müsabakaları renkli anlara sahne oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Yüzücü Velileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ve bir ilk olan Yüzücü Velileri Yarışıyor müsabakalarına 48 veli katıldı. Müsabakaları takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Velilerimizi bu denli duyarlı ve heyecanlı görmek bizleri mutlu ediyor. Ülkemizde ilki düzenlenen bu müsabakaların örnek teşkil etmesini ve devamlılığını temenni ediyorum" dedi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren velilere düzenlenen törenle kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi. - KAYSERİ