Kayseri\'deki Fatih Yurt Spor Kulübü, 30\'dan fazla futbolcu adayını profesyonel kulüp altyapılarına gönderdi

Spor

Kayseri'de 5 yıl önce kurulan Fatih Yurt Spor Kulübü (FYSK); pandemi dönemi dışında 3 yıllık bölümde 30'a yakın yıldız futbolcu adayını profesyonel kulüp altyapılarına gönderdi. Aynı zamanda üç ayrı takımı ile Kayseri şampiyonluğu için Play-Off mücadelesi verme hakkı da elde etti.

Kayseri'de 2019 yılında kurulan FSYK, sportif başarıdan öte oyuncu yetiştirmeye şartlanmış yapısı ile dikkat çekiyor. Kulüp 3 yıl içerisinde profesyonel kulüplerin altyapısına 30'a yakın oyuncu kazandırdı. Şu anda 200'e yakın oyuncu ile çalışmalarını sürdüren FYSK, çalışmalarını yıl boyu kesintisiz sürdürüyor. 'Doğru ve Kaliteli Futbol Eğitimi' sloganıyla başlattıkları sürecin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Kulüp Başkanı Fatih Yurt, şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda 200'den fazla sporcuya sahibiz. Üretmeye devam ediyoruz. Süper Lig temsilcimiz Kayserisporla birlikte diğer Profesyonel Takımımız Talasgücü Belediyespor'a ve ülke genelindeki şehir dışı Süper Lig takım alt yapılarına da pandemi sürecini saymazsak 3 yıl içinde 30'a yakın futbolcu adayını profesyonel takım alt yapılarına kazandırdık. Geldiğimiz bu noktada ise çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. 2023-2024 Sezonunda U11-12-13 liglerinde bütün takımlarımız gruplarında ilk ikiye girdiler. Üstelik U12 ve U13 Takımlarımız gruplarını namağlup lider bitirdiler. Kayseri'nin Profesyonel takım Altyapı takımlarının ve yine Kayseri'nin Köklü takımlarının olduğu bu liglerde 3 takımımızın birden çeyrek final oynuyor olması gerçekten hem çok zor hem de küçümsenemeyecek kadar büyük bir başarıdır. Burada Performans Gruplarımızın Sorumlusu Emrah Deveci hocamıza ve diğer performans grup hocalarımızdan Gökalp Karaca'ya, Akademi hocalarımızdan Yakup Çilkaya ve Seyit Yoldaş hocamıza aynı zamanda Kaleci Antrenörümüz Murat Kesmez'e emeklerinden ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum." - KAYSERİ