Kayseri\'deki kavga Turgutlu Belediyesporlu Bone\'a 4 maç ve 110 bin TL ceza getirdi

HALKBANK Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Turgutlu Belediyespor'un ABD'li yıldızı Kelsey Renee Bone geçen hafta Melikgazi Kayseri Basketbol mücadelesinde rakibiyle yaşadığı kavga nedeniyle 4 maçtan men ve 110 bin TL ceza aldı. Kayseri deplasmanında rakip takımdan Beatrice Mompremier'le pota altında kavga eden 35 yaşındaki tecrübeli pivot, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan saldırı boyutuna ulaşan fiilin müdahalesi nedeniyle 2 maç ve 60 bin TL, kişilik haklarına saldırısı nedeniyle de 2 maç ve 50 bin TL ceza aldı. Bone, 4 hafta takımını yalnız bırakacak. Kariyerinde uzun süre WNBA'de forma giyerek All-Star olan, kadınlarda Galatasaray formasıyla EuroLeague şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki oyuncu ilk kez 2013'te adım attığı ligde yedinci sezonunu geçiriyor. Ligde ilk iki haftada galibiyet alamayan Turgutlu ekibi yarın saat 14.00'te evi Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Beşiktaş Boa'yı ağırlayacak.