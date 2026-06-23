Kayseri'den Üç Sporcu Milli Takım Kampında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'den Üç Sporcu Milli Takım Kampında

Kayseri\'den Üç Sporcu Milli Takım Kampında
23.06.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenecek kampa Kayseri'den Ayşenur, Ecrin ve Asel davet edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenecek Altyapı Kız Milli Takım Gelişim Kampı'na Kayseri'den üç sporcu davet edildi. Ayşenur Polat, Ecrin Neva Şamiloğlu ve Asel Sümeyye Önem, milli takım kampında Kayseri'yi temsil edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Altyapı Kız Milli Takım Gelişim Kampı'na Kayseri'den üç genç sporcu davet edildi. Kayseri Voleybol Kulübü sporcuları Ayşenur Polat ve Ecrin Neva Şamiloğlu ile Kayseri Rota Spor Kulübü sporcusu Asel Sümeyye Önem, milli takım gelişim kampında yer alma hakkı kazandı. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, Kayseri voleybolu adına önemli bir başarı olarak değerlendirilen davetin, kentteki altyapı çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Yıldırım; "Sporcuların gelişim süreçlerine katkı sunan kulüp yöneticileri ve antrenörler de bu başarıda önemli pay sahibi oldu. Genç sporcuların Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, elde edilen başarının il genelindeki diğer sporcular için de motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Kayseri, Ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'den Üç Sporcu Milli Takım Kampında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
09:40
Fenerbahçe’de kıyım başladı İki yıldıza “Güle güle“ dediler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza "Güle güle" dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:08:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'den Üç Sporcu Milli Takım Kampında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.