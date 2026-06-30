Kayseri Erciyes GESK Süper Lig\'e Yükseldi

Kadınlar Goalball 2. Lig Finali'nde Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'ne 6-4 mağlup olan Kayseri Erciyes GESK, sezonu ikinci sırada tamamlayarak hedeflediği Süper Lig biletini aldı.

Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Kadınlar Goalball 2. Lig müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Final karşılaşmasında Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'ne 6-4 mağlup olan Kayseri temsilcisi, ligi ikinci sırada tamamlayarak Kadınlar Goalball Süper Lig'ine yükselmeyi başardı. Kulüpten yapılan açıklamada; elde edilen başarının sporcuların, teknik ekibin, yönetimin, sporcu ailelerinin, sponsorların ve destek veren herkesin ortak emeği olduğu vurgulandı. Açıklamada; "En büyük hedefimize ulaşarak Süper Lig'e yükseldik. Sahada son ana kadar mücadeleyi bırakmayan sporcularımıza, teknik ekibimiz Hakkı Ercan Doğan ve Enes Yalçın'a, yönetim kurulumuza, bizleri her zaman destekleyen sporcu ailelerimize, sponsorlarımıza ve dualarıyla yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kayseri Erciyes GESK; ayrıca finalde centilmence mücadele eden Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nü şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ