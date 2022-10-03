Kayseri haberi... Hacılar Erciyesspor lige galibiyetle başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi) 6. Grup temsilcisi Hacılar Erciyesspor sezona, evinde oynadığı maçta rakibi Osmancık Belediyespor'u 2-1 yenerek başladı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilk maçta 3 puan almanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda yoğun taraftar ile oynanan karşılaşmayı Başkan Bilal Özdoğan'da tribünden takip etti. 2-1 temsilcimizin üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından Hacılar Erciyessporlu futbolcular galibiyetin sevincini taraftarlarla birlikte paylaştılar. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan maç sonrasında yaptığı açıklamada sezonun ilk maçlarının her zaman önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu;

"BAL Ligi'nde ilk maçımıza kendi sahamızda güzel bir başlangıç yaptık. İkinci yarıda yediğimiz penaltı golüne rağmen takımımız profesyonel bir oyunla durumu düzeltti. Güzel bir başlangıç yaptık. 3 puan her zaman iyidir. Derdimiz sadece amatör futbol değil gençlerimizin büyüklerimizin bu güzel pazar gününde sahamızda maçı izlemeleriydi. Bizde bundan keyif aldık. Gördüğünüz üzere her yaş gurubundan insan stadımızda bulunmaktaydı. Bizde bunun mutluluğunu yaşadık" dedi.

Hacılar Erciyesspor Teknik Direktörü Tanju Alan da; "İlk maçımıza 3 puanla başladık. Bizim için oldukça önemli bir o kadarda sıkıntılı bir maç olmasına rağmen biz maçı kazandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle başkanımız Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ