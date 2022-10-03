Kayseri haberi... Hacılar Erciyesspor lige galibiyetle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberi... Hacılar Erciyesspor lige galibiyetle başladı

03.10.2022 11:27
Kayseri haberi... Hacılar Erciyesspor lige galibiyetle başladı

Gelen Kayseri haberlerine göre Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi) 6. Grup temsilcisi Hacılar Erciyesspor sezona, evinde oynadığı maçta rakibi Osmancık Belediyespor'u 2-1 yenerek başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi) 6. Grup temsilcisi Hacılar Erciyesspor sezona, evinde oynadığı maçta rakibi Osmancık Belediyespor'u 2-1 yenerek başladı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilk maçta 3 puan almanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda yoğun taraftar ile oynanan karşılaşmayı Başkan Bilal Özdoğan'da tribünden takip etti. 2-1 temsilcimizin üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından Hacılar Erciyessporlu futbolcular galibiyetin sevincini taraftarlarla birlikte paylaştılar. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan maç sonrasında yaptığı açıklamada sezonun ilk maçlarının her zaman önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu;

"BAL Ligi'nde ilk maçımıza kendi sahamızda güzel bir başlangıç yaptık. İkinci yarıda yediğimiz penaltı golüne rağmen takımımız profesyonel bir oyunla durumu düzeltti. Güzel bir başlangıç yaptık. 3 puan her zaman iyidir. Derdimiz sadece amatör futbol değil gençlerimizin büyüklerimizin bu güzel pazar gününde sahamızda maçı izlemeleriydi. Bizde bundan keyif aldık. Gördüğünüz üzere her yaş gurubundan insan stadımızda bulunmaktaydı. Bizde bunun mutluluğunu yaşadık" dedi.

Hacılar Erciyesspor Teknik Direktörü Tanju Alan da; "İlk maçımıza 3 puanla başladık. Bizim için oldukça önemli bir o kadarda sıkıntılı bir maç olmasına rağmen biz maçı kazandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle başkanımız Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 1.Hafta Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 1.Hafta
Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri haberi... Hacılar Erciyesspor lige galibiyetle başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri haberi... Hacılar Erciyesspor lige galibiyetle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement