Kayseri Hasan Ali Kilci U12 Ligi\'nde Şampiyon Zeki Akparlarspor

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Kayseri Hasan Ali Kilci U12 Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu Zeki Akparlarspor oldu.

Kayseri Hasan Ali Kilci U12 Ligi'nde 2023-2024 sezonu tamamlandı. U12 Ligi'nde rakiplerini tek tek geçen Zeki Akparlarspor mutlu sona ulaşan takım oldu. Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan final maçında Zeki Akparlarspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Zeki Akparlarspor şampiyon oldu. Talasgücü Belediyespor'u 4-2 yenerek mutlu sona ulaşan Zeki Akparlarspor maçın ardından saha içinde ve soyunma odasında büyük sevinç yaşadı ve şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Maçın ardından düzenlenen kupa töreni ile şampiyon olan Zeki Akparlarspor ve ikinci olan Talasgücü Belediyespor'a kupalarını merhum Hasan Ali Kilci'nin oğlu Derviş Kilci ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal takdim etti. - KAYSERİ