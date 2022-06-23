Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi istifa etti - Son Dakika
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Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi istifa etti

23.06.2022 10:32
Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi istifa etti

Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bugün itibari ile hiç bir görevde yer almayacağını belirten Fehmi Börekçi yaptığı paylaşımda; "1982'den bu yana futbolun içinde olan biri olarak, son 9 yılda gerek amatör kulüp yöneticiliği gerekse amatör takım futbol hocalığı, son dönemde de tertip komitesi üyeliği yapmış bulunmaktayım. Bugün itibariyle tüm amatör takımlar dahil olmak üzere hiç bir amatör futbol kulübünde başkanlık, yöneticilik, futbol hocalığı ve üyelik ile ilgili yer almayacağımı spor kamuoyu ile paylaşıyorum. Bu süreçte bilmeden kalbini kırdığım kişiler varsa beni affetmelerini diliyorum. Tüm kulüplere bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi istifa etti - Son Dakika
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