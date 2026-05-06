Kayseri İl Oyunları'nda Özel Sporcular Performans Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri İl Oyunları'nda Özel Sporcular Performans Sergiledi

Kayseri İl Oyunları\'nda Özel Sporcular Performans Sergiledi
06.05.2026 01:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERÜ ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri İl Oyunları'nda özel sporcular çeşitli branşlarda yarıştı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Kayseri İl Oyunları, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış seremonisine, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kaya, Özel Olimpiyatlar Spor Direktörü Kerem İlgün, Özel Olimpiyatlar Etkinlik Direktörü Ali Üredi, özel sporcular ve antrenörler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak halk oyunları ve atletizm gösterisi gerçekleştirildi.

ERÜ Rektör Yardımcısı Kırpık, açılışta yaptığı konuşmada, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda özgüven, disiplin ve birlikte başarma duygusunun en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Özel sporcuların önlerine çıkan engelleri birer basamak haline getirerek gerçek başarının ne olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Kırpık, "Bugün burada atılacak her adım, gösterilecek her çaba ve paylaşılacak her gülümseme sadece bir yarışın değil, aynı zamanda sevginin ve dayanışmanın ve eşitliğin bir simgesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Özel Olimpiyatlar Spor Direktörü İlgün de Özel Olimpiyatlar'a her yıl ev sahipliği yapan ERÜ yönetimine teşekkür ederek, müsabakalar hakkında bilgi verdi.

Açılış seremonisinin ardından Kırpık'ın başlama atışı ile başlayan müsabakalarda, özel sporcular gün boyu spor yapmanın sevincini yaşadı.

Basketbol, masa tenisi ve atletizm branşlarında 128 sporcunun katıldığı müsabakalar, madalya törenin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri İl Oyunları'nda Özel Sporcular Performans Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:35:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri İl Oyunları'nda Özel Sporcular Performans Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.