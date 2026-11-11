Kayseri Kadın FK, Giresun Sanayispor\'u 4-0 yenerek ligde dördüncü galibiyetini aldı

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig' mücadele eden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Giresun Sanayispor'u 4-0 mağlup etti. Bu sezon ligdeki dördüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda 9 karşılaşmaya çıkan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 52 puan topladı. Sarı-kırmızılılar Sultanbeyli Gücü SK, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş, Haymana Spor Kulübü, Giresun Sanayispor'u yenerken; 1207 Antalya Kadın FK, Yüksekova Spor Kulübü, Ünye Kadın FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar Amed Sportif Faaliyetleri ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.