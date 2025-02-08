Kayseri Kadın FK Sakarya Deplasmanında

Spor

Kayseri Kadın Futbol Kulübü deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü'ne konuk olacak.

TFF Kadınlar 1. Lig'de normal sezonu 3.sırada tamamlayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; Play-Off Yükselme Grubu'na adını yazdırdı. Play-Off Yükselme Grubu'nda ilk maçına deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile oynayacak olan Kayseri Kadın FK, karayolu ile Sakarya'ya gidecek. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar tüm çalışmalarını 3 puan üzerine yaptı.

Yarın Sakarya Erenler Atatürk Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile Kayseri Kadın Futbol Kulübü müsabakası saat 13.30'da başlayacak ve hakem Özcan Kılıçkeser düdük çalacak. - KAYSERİ