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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8 - Son Dakika

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8

13.02.2022 16:43
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8

STAT: Sümer 2 NoluHAKEMLER: Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Sema ÇetinKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet - Alina Mahmudova (Dk.83 İrem Karaday), İrem Barut, Aysun Muradova (Dk.77 Gülbahar Yıldız), Saniye Arslano, Gülşen Urgun, Şeyma Nur Gençsoy (Dk.71 Pınar Çeri), Lamia Alizade (Dk.

STAT: Sümer 2 Nolu

HAKEMLER: Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Sema Çetin

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet - Alina Mahmudova (Dk.83 İrem Karaday), İrem Barut, Aysun Muradova (Dk.77 Gülbahar Yıldız), Saniye Arslano, Gülşen Urgun, Şeyma Nur Gençsoy (Dk.71 Pınar Çeri), Lamia Alizade (Dk.46 Şeyma Yücel), Sona Rahimova, Rabia Koç (Dk.46 İlayda Karakaya), Elmas KarakayaWULTZ FATİH KARAGÜMRÜK: Duygu Yılmaz (Dk.65 Ezgi Oral) - Marija, E. Msipa, Şilan Aykoç (Dk.46 Dilek Enli), Özge Çamuroğlu, Elif Ataol (Dk.60 Ayçahan Tekmen), Derya Arhan, Ferda İpek (Dk.65 Betül Birgül), Milimu, Saratou Traore, Bassira Toure (Dk.77 Gözde Uçar)GOLLER: Dk.85 Şeyma Yücel (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) - Dk.11 - Dk.25 - Dk.36 - Dk.88 Saratou Traore, Dk.20 Derya Arhan, Dk.49 - Dk.71 Bassira Toure, Dk.75 Milimu (Wultz Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: İrem Barut (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) - Ayçahan, Dilek (Fatih Karagümrük)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11'inci hafta müsabakasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Wultz Fatih Karagümrük'e 8-1'lik sonuçla mağlup oldu.


- Kayseri
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Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8 - Son Dakika
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