Pazar gününü maç yapmadan BAY geçecek olan Kayseri Karması, Pazartesi günü ise ikinci maçında Adana Karması ile karşılaşacak. - KAYSERİ

UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları futbol turnuvası başladı. 3-9 Haziran tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde Kayseri Bölge karması sahaya çıktı. Kayseri ekibi, turnuvadaki ilk maçında İstanbul Karması ile karşılaştı. Kayseri Bölge Karması, karşılaşmayı 10. dakikada Ahmet Can, 20.dakikada Cüneyt, 35.dakikada Mehmet Turan ve 75. dakikada Hasan Yazgan'ın golleri ile 4-0 kazandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Erzurum, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri karması farklı kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.