Kayseri Kick Boks'ta 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kayseri Kick Boks'ta 9 Madalya Kazandı

Kayseri Kick Boks\'ta 9 Madalya Kazandı
06.06.2026 11:30
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Kayseri, Antalya'daki Kick Boks Dünya Kupası'nda 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Şampiyon sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Antalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda Kayseri rüzgarı esti. 43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Kayserili sporcular toplam 9 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Dünya Kupası'nda -55 kilogram kategorisinde Olcay İrem Çelik ve -63 kilogram kategorisinde Ahmet Cafer Uysal altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Şükran Hilal Keklik, Ceylin Güneş ve İlker Karagöz gümüş madalya elde ederken; Ahmet Eren Boyraz, Efe Rahim, Hatice Azra Öztürk ve Rabia Gizem Gül ise bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Şampiyon sporcuların antrenörlüğünü Mehmet Altun üstlenirken, Rabia Gizem Gül'ün antrenörlüğünü Nurten Kurt, diğer dereceye giren sporcuların antrenörlüğünü ise İlker Karagöz yaptı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Kayseri'nin spor alanında her geçen gün daha büyük başarılara ulaştığını belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Kick Boks'ta 9 Madalya Kazandı - Son Dakika

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