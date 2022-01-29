Kayseri Kick Boks'ta madalyalara ambargo koydu

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında Kayserili sporcular 34 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası 19 - 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da yapıldı. Ordu'nun Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen Kick Boks şampiyonasına 75 sporcu ile katılım sağlayan Kayseri takımı 10 Türkiye birinciliği, 7 Türkiye ikinciliği ve 17 Türkiye üçüncülüğü dereceleri elde ederek Türkiye'de ilk üç takım arasına girmeyi başararak büyük takdir topladı. Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Kayseri'den Mustafa Açıkel, Hayriye Türksoy, Ayşegül Koçer, Çağrı Armut, Açelya Ünlü, Mensure Karadayı, Mustafa Korkut, Kadir Danacıoğlu, Altar Sezer Şahin ve Gülden Mercan Atilla şampiyon oldular.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kick Boks Şampiyonasında madalyalara ambargo koyan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Derece alan sporcular şu şekilde;

Mustafa Açıkel - Şampiyon

Hayriye Türksoy - Şampiyon

Ayşegül Koçer - Şampiyon

Çağrı Armut -Şampiyon

Açelya Ünlü -Şampiyon

Mensure Karadayı -Şampiyon

Mustafa Korkut -Şampiyon

Kadir Danacıoğlu -Şampiyon

Altar Sezer Şahin -Şampiyon

Gülden Mercan Atilla -Şampiyon

Ahmet Eren Boyraz -İkinci

Seher Ertürk -İkinci

Aleyna Bircan -İkinci

Ezgi Keleş -İkinci

Aslıhan Koçer- İkinci

Fatih Can Güncü- İkinci

Haktan Apaydın- İkinci

Hatun Akbaba -Üçüncü

Muhammed Ali Yıldırım -Üçüncü

Elif Ceren Uzunçakmak -Üçüncü

Nadiye Özdemir -Üçüncü

Sude Özkul -Üçüncü

Büşra Haspolat Üçüncü

Sena Patıhan -Üçüncü

Ümmü Gülsüm Asarcık -Üçüncü

Şahabettin Aksu -Üçüncü

Ayşe Karakuş -Üçüncü

Abdulkadir Polat -Üçüncü

Sena Akıllı -Üçüncü

Hacı Mustafa Saltık -Üçüncü

Zehra Yılmaz -Üçüncü

Muhammet Erciyas -Üçüncü

Vatan Kılıç -Üçüncü

Ahmet Büyükbüberoğlu Ejder -Üçüncü - KAYSERİ