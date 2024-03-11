Kayseri Ömürspor, 3 galibiyetle liderliğini sürdürüyor

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun lideri Kayseri Ömürspor, ilk 3 haftada aldığı 3 galibiyet ile liderliğini sürdürüyor.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'nin yeni takımlarından biri olan Kayseri Ömürspor yoluna kayıpsız devam ediyor. B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Ömürspor lige 5-3'luk Alsancakspor galibiyeti ile başladı. Ligin 2. haftasında Bayraktarspor'u 3-0 ile geçen Kayseri Ömürspor ligin 3. haftasında dün Yeni Mahallespor'u 2-0 mağlup etti. 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Kayseri Ömürspor ligin 4. haftasında deplasmanda Develi Erciyesspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-siyahlı ekip ligde oynadığı 3 maçta rakip filelere 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. Son 2 maçta kalesini gole kapatan Kayseri Ömürspor geleceğe umutla bakıyor. - KAYSERİ
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Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Kış Festivali, gerekli tedbirler alınarak hiçbir olay yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandı. Organizasyon TRT spor ve 6 ülkede canlı yayınlandı ve herhangi bir asayiş olayı veya trafik kazası meydana gelmedi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen Futsal Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kültür Kırtasiye takımı, Gol Playstation karşısında kazandığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Kaymakam Nurhalil Özçelik, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.
Ümraniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanan 92 spor sahası gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanan maçta Hacılar Erciyesspor, deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Hacılar Erciyesspor'un gollerini Selahattin Enes Kılıç (1 penaltı) ve Bora Barlas (2 gol) attı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, Edirnespor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçta golü Uğur Ayhan kaydetti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligin 28. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde İzmit Belediyespor'a 69-74 mağlup oldu. Maçta Claudia Cuic 25 sayıyla öne çıktı.
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde 926 araç kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye toplamda 188 bin 332 lira ceza kesildi. Ayrıca 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 4-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakem kararlarına ve konuk ettikleri takımlara sert eleştirilerde bulundu. Rakiplerin oyunu yavaşlattığını belirten Kartal, "Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakiplerimiz alışkanlık oldu herhalde. Sürekli yere yatarak, oyun hızımızı yavaşlatarak ya da provoke ederek oynamamıza engel oluyorlar" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dzeko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.
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