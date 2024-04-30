Kayseri Ömürspor, Güneşli Gençlikspor'u 7-1 mağlup etti - Son Dakika
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Kayseri Ömürspor, Güneşli Gençlikspor'u 7-1 mağlup etti

Kayseri Ömürspor, Güneşli Gençlikspor\'u 7-1 mağlup etti

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda lider Kayseri Ömürspor, Güneşli Gençlikspor'u 7-1 mağlup etti. Saffan Karasu, Ahmet Turan Özbek, A. Kemal Kocagöz, Gökhan Yeşilbaş ve Ahmet Berat Şekerci'nin attığı gollerle Kayseri Ömürspor, 3 puanı aldı.

30.04.2024 08:45
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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ile Güneşli Gençlikspor karşı karşıya geldi. Lider Kayseri Ömürspor, 3 puanı 7 golle aldı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Mustafa Bulduk, Furkan Koç

Kayseri Ömürspor: Koray Albayrak, Engin Üçel, Yunus Emre Kulan, Mustafa Yıldırım, Abdurrahim Çopur, Fırat Durgut, Saffan Karasu (Ahmet Berat Şekerci dk. 75), Yusuf Soysal (Alperen Arık dk. 75), Gökhan Yeşilbaş, Ahmet Turan Özbek (Alihan dk. 65), A. Kemal Kocagöz

Güneşli Gençlikspor: Abdullah Yiğit (Halil yiğit Ekici dk. 46), Mert Hakan Korkmaz, Hasan Yiğiter, Rıfat Demirbilek, Emirhan Karakoç, Mehmet Keskin, Ümit Bozkuş (Emre Yıldırım dk. 70), Halil Eren, Muhammet Enes Yücel (Ahmet Turan Güneş dk. 44), Halil İbrahim Aslan, Erkan Yayık (Yusuf Şengül dk. 70)

Goller: Saffan Karasu (dk. 7), Ahmet Turan Özbek (dk. 28), A. Kemal Kocagöz (dk. 39,65), Gökhan Yeşilbaş (dk. 45 P, 63), Ahmet Berat Şekerci (dk. 85) (Kayseri Ömürspor), Ümit Bozkuş (dk. 58) (Güneşli Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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