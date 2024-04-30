Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ile Güneşli Gençlikspor karşı karşıya geldi. Lider Kayseri Ömürspor, 3 puanı 7 golle aldı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Mustafa Bulduk, Furkan Koç
Kayseri Ömürspor: Koray Albayrak, Engin Üçel, Yunus Emre Kulan, Mustafa Yıldırım, Abdurrahim Çopur, Fırat Durgut, Saffan Karasu (Ahmet Berat Şekerci dk. 75), Yusuf Soysal (Alperen Arık dk. 75), Gökhan Yeşilbaş, Ahmet Turan Özbek (Alihan dk. 65), A. Kemal Kocagöz
Güneşli Gençlikspor: Abdullah Yiğit (Halil yiğit Ekici dk. 46), Mert Hakan Korkmaz, Hasan Yiğiter, Rıfat Demirbilek, Emirhan Karakoç, Mehmet Keskin, Ümit Bozkuş (Emre Yıldırım dk. 70), Halil Eren, Muhammet Enes Yücel (Ahmet Turan Güneş dk. 44), Halil İbrahim Aslan, Erkan Yayık (Yusuf Şengül dk. 70)
Goller: Saffan Karasu (dk. 7), Ahmet Turan Özbek (dk. 28), A. Kemal Kocagöz (dk. 39,65), Gökhan Yeşilbaş (dk. 45 P, 63), Ahmet Berat Şekerci (dk. 85) (Kayseri Ömürspor), Ümit Bozkuş (dk. 58) (Güneşli Gençlikspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Ömürspor, Güneşli Gençlikspor'u 7-1 mağlup etti - Son Dakika
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