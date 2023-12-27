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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de İkinci Yarı Başladı - Son Dakika
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de İkinci Yarı Başladı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı hafta sonu oynanan 10 hafta maçlarıyla başladı. 10. haftada oynanan 12 maçta toplamda 59 gol atıldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme\'de İkinci Yarı Başladı
27.12.2023 - 09:30,
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı başladı. 10. haftada oynanan 12 maçta 59 gol atıldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de telafi olmayan haftalar başladı. Lige verilen 3 haftalık aranın ardından ligin ikinci yarısı hafta sonu oynanan 10 hafta maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Her geçen hafta büyük heyecana sahne olan 1. Amatör Küme'de 3 grupta hem zirve yarışı hem de alt sıralarda birbirinden önemli maçlar oynanacak. 1. Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 10. hafta karşılaşmaları sonrasında ilk yarı tamamlanacak.

1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 10. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Buğdaylıspor 1-0 Kayseri Simya Koleji

Anadolu Yıldızları 2-1 Kılıçaslan yıldızspor

Sarız Anadoluspor 2-2 Yahyalı Gençlerbirliği

Amaratspor 4-2 İncesu Gençlikspor

Göktürkspor 2-3 Yavuzspor

Yeni Erciyesspor 3-2 G.O.Paşaspor

Cuma Uluçay Talasspor 1-3 Özvatan Belediyespor

Güneşspor 3-2 Bünyan Belediyespor

E.M. Döğerspor 8-0 Yeni Esenspor

Talas Denizspor 3-2 Gültepespor

Talas Anayurtspor 7-1 Sindelhöyükspor

Erciyesgücü FK 1-4 Tomarza Belediyespor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de İkinci Yarı Başladı - Son Dakika
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