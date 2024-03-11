Palasspor, Kayseri Şeker 1. Amatör Küme\'ye veda etti

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı

İspanyol basını, Real Madrid'in sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta takımının dördüncü golünü kaydeden Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de yıldız futbolcu için "O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Burada çok fazla geleceği var. Bundan çok eminiz" dedi.