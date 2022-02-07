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Kayseri Şekerspor, Adem Özbek'i unutmadı - Son Dakika

Kayseri Şekerspor, Adem Özbek'i unutmadı

07.02.2022 10:53
Kayseri Şekerspor, Adem Özbek'i unutmadı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek'i unutmadı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek'i unutmadı. Oyuncalar ve kulüp yöneticileri Özbeki'i maç öncesi açtıkları pankart ile andı.

Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor, ligin 12. Hafta maçında Özvatan Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanan maç öncesi duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta içi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Kayseri Şeker camiasını yasa boğan Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek, maç öncesinde anıldı. Üzerinde "Adem Özbek'i saygı ve rahmetle ile anıyoruz" yazan pankart ile sahaya çıkan Kayseri Şekersporlu oyuncular ve yöneticiler duygusal anlar yaşadı. Kulüp yönetimi tam kadro olarak maça gelerek Adem Özbek'e saygısını gösterdi. Bu arada maç öncesinde Adem Özbek anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Karşılaşmada rakibi Özvatan Gençlikspor'u 5-0 mağlup eden Kayseri Şekersporlu oyuncular, bu sezonu Adem Özbek'in anısına şampiyon tamamlayacaklarını dile getirdiler. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Şekerspor, Adem Özbek'i unutmadı - Son Dakika Spor


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