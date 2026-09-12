Kayseri Spor AŞ’den altın madalya

2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor AŞ, 1 altın 1 gümüş kazandı.

Okçuluk Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi. 7-8 Eylül'deki şampiyonada Kayseri Spor A.Ş. kulübü adına yarışan sporcular, elde ettikleri derecelerle başarılarına yenilerini ekledi.

Para Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Kenan Babaoğlu, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. W1 Erkekler kategorisinde Şehit Kemikkıran ise Türkiye İkincisi oldu.