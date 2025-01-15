Kayseri Spor AŞ Kayakçıları Alp Disiplini Eleme Yarışmalarında 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kayseri Spor AŞ Kayakçıları Alp Disiplini Eleme Yarışmalarında 6 Madalya Kazandı

Kayseri Spor AŞ Kayakçıları Alp Disiplini Eleme Yarışmalarında 6 Madalya Kazandı

Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü kayakçıları, Erzurum Palandöken'de yapılan Alp Disiplini Eleme Yarışmalarında 6 madalya kazanarak toplamda 4 sporcuyla dereceye girdi ve etap yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

15.01.2025 14:18  Güncelleme: 14:20
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Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü kayakçıları Erzurum Palandöken'de yapılan Alp Disiplini Eleme Yarışmalarında 6 madalya kazanırken, toplamda 4 sporcuyla dereceye girerek etap yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

12-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de yapılan Alp Disiplini Eleme Yarışmalarında Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü kayakçıları önemli başarılara imza attı. Sporculardan U14 Erkekler Kategorisinde Recep Nesle Büyük Slalom ve slalomda bronz, toplam kombinede gümüş madalya, U16 Kızlar Kategorisinde Merve Seçilir Büyük Slalomda gümüş, slalomda bronz, toplam Kombinede gümüş madalya kazandı. Öte yandan, U12 Kategorisinde Onur Ege Vurankaya ile Elif Zehra Nevruz dereceye girerek Etap Yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenör Murathan Uçar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erzurum, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Spor AŞ Kayakçıları Alp Disiplini Eleme Yarışmalarında 6 Madalya Kazandı - Son Dakika

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