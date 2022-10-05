Kayseri spor haberleri | Develi Belediye Spor - Ziraat Bankkart: 3-0 - Son Dakika
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Kayseri spor haberleri | Develi Belediye Spor - Ziraat Bankkart: 3-0

05.10.2022 19:22
Kayseri spor haberleri | Develi Belediye Spor - Ziraat Bankkart: 3-0

Kayseri spor haberine göre SALON: Develi Şehit Murat KocatürkHAKEMLER: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş DEVELİ BELEDİYE SPOR: Furkan Gök, İan İereshchenko, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam, Ahmet Samet, Alperay Demirciler (L) (Caner Pekşen, Branimir, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur, Hamdi Erkan, Onur...

SALON: Develi Şehit Murat Kocatürk

HAKEMLER: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Furkan Gök, İan İereshchenko, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam, Ahmet Samet, Alperay Demirciler (L) (Caner Pekşen, Branimir, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya)ZİRAAT BANKKART: Wouter Ter, Bennie Tuinstra, Faik Samet, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Berkay Bayraktar (L) ( Halil İbrahim Yücel, Ediz Kaan, Burakhan Tosun, Hacı Şahin, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın, Murat Tokgöz)SETLER: 25-22, 25-22, 25-16

SÜRE: 104 dakika (33, 37, 34)

AXA Sigorta Efeler Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Develi Belediye Spor sahasında Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 25-22 ve 25-16 sona erdi.


- Kayseri
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Kaynak: DHA

Halil İbrahim Yücel, Ali Onur, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri spor haberleri | Develi Belediye Spor - Ziraat Bankkart: 3-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri spor haberleri | Develi Belediye Spor - Ziraat Bankkart: 3-0 - Son Dakika
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