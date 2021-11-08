Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor ligin 2.haftasında evinde oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Ramazan Hayman xx, Onur Öztal xx, Bekir Kahraman xx
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xxx, Abdulkadir Söyler xxx, Furkan Yiğit Yılmaz xxx, Halil Yönlü xxx, Mehmet Yıldız xxx, Karahan Karahan xx, Mustafa Bulut xx, Ümit Ergüner xxx, Berkay Arı xx, Emircan Yıldırım xxx, Halil Aladağ xxx
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy x, Fatih Akbudak x, Mert Celayir x, Şükrü Pekel x, İlker Karadöl x, Resul Kural x, Selçuk Yılmaz x, Abdürrahim Işık x, Hakan Gazcıoğlu x, Erol Hayta x, Oğuz Menekşe x,
Goller: Halil Aladağ dk 43 ve 80, Halil Yönlü dk 46 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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