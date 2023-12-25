Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ile Yahyalıspor Berabere Kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 10. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Yahyalıspor 1-1 berabere kaldı. 2 kırmızı kartın çıktığı zorlu doksan dakikada puanlar paylaşıldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Ramazan Haymana, Kemal Hattatioğlu, İbrahim Çolak
Kocasinan Şimşekspor: Mecit Kaan Ateş (Samed Enes Yıldız dk.9), Talha Özyürek (Dk. 37 Zekeriya Öztaş dk.37), Murat Uyanık (Berat Topal dk.46), Halil Yönlü, Mertcan Babayiğit, İzzet Karagül, Abdullah Enes Ozan, Fatih Atik, Ozan Efe (Mehmet Tek dk.77), Cengiz Eşme, Seyfettin Yesügey
Yahyalıspor: Osman Demirtaş, Mehmet Kurtuluş, Hamit Çetinkaya, Halil İbrahim Avcı, Cüneyt Turgut, Mücahit Baykaldı, Ali Avcı, İbrahim Sadri Şimşek (Halil Aladağ dk.77) Süleyman Yasa, Kasım Alıcı,Hasan Yazgan
Goller: Seyfettin Yesügey (dk.20) (Kocasinan Şimşekspor), Ali Avcı (dk.12) ( Yahyalıspor)
Kırmızı Kartlar: Mecit Kaan Ateş (dk.9) (Kocasinan Şimşekspor), Hasan Yazgan (dk.37) (Yahyalıspor) - KAYSERİ
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