Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Gaziosmanpaşaspor'un BAY geçtiği haftada lider Hacılar Erciyesspor en yakın takipçisi Develispor'a konuk olacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Amaratspor-Kayseri Yolspor: Umut Enes Kaya

Büyük Toramanspor-Argıncıkspor: Ömer Keleş

Kocasinan Ülküspor-Erciyes Esen Makina FK: Mustafa Emin Erkuş

Develispor-Hacılar Erciyesspor: Esat Sabuncu

Döğergücü FK-Kayseri Atletikspor: Mert Mustan Müsüroğlu