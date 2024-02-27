Kayseri Süper Amatör Küme finalinin gün ve saati belli oldu

Kayseri'yi önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek takımın belirleneceği Süper Amatör Küme finalinin gün ve saati belli oldu.
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan yarı final maçlarında rakiplerini penaltı atışları ile eleyen iki takım Yahyalıspor ile EsenMakina Erciyesspor, bu hafta sonu finalde karşılaşacak.Kayseri Süper Amatör Küme'nin finalini kazanan takım, önümüzdeki sezon Kayseri'yi Bölgesel AmatörLig'de temsil etme hakkı elde edecek. Futbol İlTemsilciliği, yaptığı açıklama ile bu önemli maçın 3Mart Pazar günü Argıncık 1Nolu Saha'da saat 15.30'da oynanacağını duyurdu.
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'den gelecek bir takım ile baraj maçı oynanmayacağı için Süper Amatör Küme'de şampiyon olan takım direkt olarak adını Bölgesel AmatörLig'e yazdıracak.Maçın hakemleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. - KAYSERİ
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ABD Başkanı Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak.
Survivor All Star'a geldiği günden beri yıldızının bir türlü barışmadığı ve sık sık tartıştığı Pınar'a şiddet uygulayan Sema Aydemir, dün akşam yayınlanan bölümde diskalifiye edildi. İkizinin yarışmadan diskalifiye olduğunu öğrenen Seda ise "Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın" diyerek Pınar'a rest çekti.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, Gazze'deki katliama isyan ederek "Filistin'e özgürlük!" sloganlarıyla kendini ateşe vermişti. Hayatını kaybeden ABD'li askerle ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kesinlikle trajik bir olay" ifadeleri kullanılırken, Hamas ise kendini ateşe veren askerin ölümünden ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu.
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
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