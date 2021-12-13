Üye Girişi
Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 Talas Anayurtspor: 0 - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 Talas Anayurtspor: 0

13.12.2021 17:33
Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 Talas Anayurtspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 7. haftasında Kocasinan Ülküspor, rakibi Talas Anayurtspor'u İsmail Aydoğdu'nun golü ile 1-0 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 7. haftasında Kocasinan Ülküspor, rakibi Talas Anayurtspor'u İsmail Aydoğdu'nun golü ile 1-0 mağlup etti. Kocasinan Ülküspor bu galibiyetle puanını 9 yaptı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu

Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Harun Soyeşik xx, Yakup Aksoy xx

Kocasinan Ülküspor: Batuhan Karakoç xx, Mehmet Kurtuluş xx (Hasan Bener dk. 75 x), Talha Çoban xx, Sait Mert Akgöz xxx, Erhan Vurdem xx, Harun Kahraman xx, Salih Bahadir Soylu x (Emre Zeren dk. 58 x), Ramazan Bulmuş xx, Şenol Büyükçekiç xx (İsmail Aydoğdu dk. 58 xxx), Doğan Bilgin xx (Muhammed Gök dk. 65x)

Talas Anayurtspor: Çağrı Şahin x, Yaşar Alak xx, Adem Karataş x, Bekir Böke x (Önal Baykal dk. 58 x), Abdulkerim Sain xx, Hakan Yılmaz x (Ömer Can Yılmaz dk. 80 ?), Zafer Subatan x (Ebubekir Sain dk. 75 x), Uğur Karahançer x (Metin Yılmaz dk. 70 x), Mevlüt Yılmaz xx, Semih Can Gül x (Okan Gürkan dk. 75 x)

Gol: İsmail Aydoğdu (Dk.75) (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 Talas Anayurtspor: 0
Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 Talas Anayurtspor: 0

İsmail Aydoğdu, Kocasinan, Kayseri, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 Talas Anayurtspor: 0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, görevden alınarak partisinden ihraç edildi 17:22 İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, görevden alınarak partisinden ihraç edildi Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu 17:06 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Valilik 16:04 Valilik "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

Son Dakika Haberleri
17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
17:21 İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, görevden alınarak partisinden ihraç edildi
17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler
17:13 Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi
17:06 Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu
17:05 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı
Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da         
17:34
Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi         
17:23
Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler         
17:21
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 17:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 Talas Anayurtspor: 0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement