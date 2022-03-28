Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı

28.03.2022 09:36
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off finalinde Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off finalinde Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan final maçında rakibi Kayseri Şekerspor'u 2-0 mağlup eden Hacılar Erciyesspor şampiyon oldu

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xxx, Turan Çelik xxx, Ahmet Çıtak xxx

Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren xxx, Yusuf Karaboğa xxx, Uğur Taşpınar xxx, Hüseyin Öz xxx, Yunus Öztürk xxx, Ali Avcı xxx (Safa Fırat Dk.80 ?), Kasım Alıcı xxx, Tolgahan Alan xxx (Okan Yenidünya Dk.70 x), Mehmet Tatlı xxx, Murat Mağara xxx, Süleyman Yasa xxx

Kayseri Şekerspor: Osman Can Özdemir xx, Şafa Şahin xx, Ahmet Yumutkan xx, Yaşar Çam x, Mehmet Doğru x, Kenan Kurt x, M.Akif Gürkan x, Ziyahan Elbaşı x (Barış Temizyürek Dk.64 x), Muhammed Akçiçek x (Barış Düğerci Dk.73 x), Batuhan Kaya x (Ömer Karaduman Dk.73 x), Furkan Ulutaş x (Çayan Yeşilkaya Dk.64 x)

Goller: Murat Mağara (dk.45), Yusuf Karaboğa (dk.58) (Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kart: Ömer Faruk Karaduman (Dk.90) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı

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Kayseri Şekerspor, Play Off, Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme Play Off final maçı - Son Dakika
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