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Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü Badminton Takımları 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü Badminton Takımları 1. Lig'e Yükseldi

Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü Badminton Takımları 1. Lig\'e Yükseldi

Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü, Samsun'da düzenlenen Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi müsabakalarında A ve B takımları ile 12 takım arasına girerek 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. Ayrıca, Gelişim Ligine yükselme müsabakalarında Kayseri adına yarışan Talas Gençlik ve Spor Kulübü Küçükler Badminton takımı da 12 takım arasına girerek Gelişim Ligine katılma hakkı kazandı.

01.02.2024 12:00
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Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü, mücadele ettiği Süper ve 1. Lig'e terfi maçlarında A ve B takımları ile 12 takım arasına girerek 1.Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

Samsun'da düzenlenen Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Talas Gençlik ve Spor Kulübü Büyükler A ve B takımları 12 takım arasına girmeye başardı. Kayseri ekibi bu başarısı ile birlikte 1. Lig'de yarışma hakkı kazandı. Yine Samsun'da düzenlenen Gelişim Ligine yükselme müsabakalarında Kayseri adına yarışan Talas Gençlik ve Spor Kulübü Küçükler Badminton takımı da 12 takım arasına girmeyi başararak Gelişim Ligine katılma hakkı kazanmış oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Badminton 1. Ligine yükselen takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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