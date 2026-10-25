Kayseri Tomarza'da Cumhuriyet Kupası masa tenisi ve dart turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Kayseri Tomarza'da Cumhuriyet Kupası masa tenisi ve dart turnuvası yapıldı

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Kayseri Tomarza\'da Cumhuriyet Kupası masa tenisi ve dart turnuvası yapıldı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası düzenlendi. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan turnuvada sporcular iki branşta mücadele etti, centilmenlik ön planda tutuldu.

Tomarza'da Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tomarza'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapıldı. Sporcular iki branşta mücadele etti. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cumhuriyetin coşkusu sporla buluştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada sporcular, masa tenisi ve dart branşlarında kıyasıya yarıştı. Müsabakalar boyunca dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ön planda tutuldu. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi.

Turnuvaya katılan tüm sporcular, gösterdikleri mücadele ve sportif başarılar nedeniyle tebrik edildi. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen personele ve antrenörlere de teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
KayseriGençlik29 EkimTomarzaGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Tomarza'da Cumhuriyet Kupası masa tenisi ve dart turnuvası yapıldı - Son Dakika
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