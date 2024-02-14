Kayseri U-15 Futbol Ligi Başvuruları İçin Son Tarih 16 Şubat - Son Dakika
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Kayseri U-15 Futbol Ligi Başvuruları İçin Son Tarih 16 Şubat

Kayseri U-15 Futbol Ligi Başvuruları İçin Son Tarih 16 Şubat

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, U-15 Ligi'nde yer almak isteyen takımların başvurularını 16 Şubat tarihine kadar yapmaları gerektiğini duyurdu. Ayrıca, fikstür çekiminin 19 Şubat Pazartesi günü yapılacağı belirtildi.

14.02.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
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Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, önemli bir uyarıda bulunarak, U-15 Ligi'nde yer almak isteyen takımların başvurularını 16 Şubat tarihine kadar yapması gerektiğini bildirdi.

Kayseri U-15 Futbol Ligi'nin fikstür çekim tarihi açıklandı. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, yaptığı açıklamada U-15 Ligi fikstürünün 19 Şubat Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Yücel yaptığı açıklamada, takımlara önemli uyarlarda da bulundu.

Mehmet Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sezon U-15 Futbol Ligi'nde yer almak isteyen kulüplerimizin başvurularını 16 Şubat Cuma gününe kadar yapmaları gerekiyor. Fikstür çekimimizi ise 19 Şubat Pazartesi günü gerçekleştireceğiz. Fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Bu nedenle kulüplerimizin başvuru tarihi konusuna uymalarını bekliyoruz. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayan takımlar lige alınmayacak. Şimdiden tüm takımlarımıza centilmence geçecek, kazasız belasız bir lig temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri U-15 Futbol Ligi Başvuruları İçin Son Tarih 16 Şubat - Son Dakika
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