Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, önemli bir uyarıda bulunarak, U-15 Ligi'nde yer almak isteyen takımların başvurularını 16 Şubat tarihine kadar yapması gerektiğini bildirdi.
Kayseri U-15 Futbol Ligi'nin fikstür çekim tarihi açıklandı. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, yaptığı açıklamada U-15 Ligi fikstürünün 19 Şubat Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Yücel yaptığı açıklamada, takımlara önemli uyarlarda da bulundu.
Mehmet Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu sezon U-15 Futbol Ligi'nde yer almak isteyen kulüplerimizin başvurularını 16 Şubat Cuma gününe kadar yapmaları gerekiyor. Fikstür çekimimizi ise 19 Şubat Pazartesi günü gerçekleştireceğiz. Fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Bu nedenle kulüplerimizin başvuru tarihi konusuna uymalarını bekliyoruz. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayan takımlar lige alınmayacak. Şimdiden tüm takımlarımıza centilmence geçecek, kazasız belasız bir lig temenni ediyorum." - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri U-15 Futbol Ligi Başvuruları İçin Son Tarih 16 Şubat - Son Dakika
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı tartışmaları sona erdi. TFF, Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi. Ayrıca TFF, Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması konusunda uyarıda bulundu ve denetim ve yaptırımlarını arttıracağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?