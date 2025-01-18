Kayseri U-15 Futbol Ligi Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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Kayseri U-15 Futbol Ligi Fikstürü Çekildi

Kayseri U-15 Futbol Ligi Fikstürü Çekildi

Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde 42 takım 4 ayrı grupta mücadele edecek. Fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde yapıldı ve il temsilcileri ile takımların temsilcileri katıldı. A ve B Gruplarında 10 takım, C ve D Gruplarında ise 11 takım yer alıyor. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ligde centilmenlik ve Fair-Play vurgusu yaptı.

18.01.2025 09:11  Güncelleme: 09:12
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Kayseri U-15 Futbol Ligi Fikstür çekimi gerçekleştirildi. Bu sezon lige katılan 42 takım 4 ayrı grupta mücadele edecek.

Kayseri U-15 Futbol Ligi fikstür çekimi Sümer Amatör Evi'nde yapıldı. Fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile lige katılacak olan takımların temsilcileri katıldı. Büyük ilgi gösterilen fikstür çekimi sonrasında lige katılan 42 takım 4 ayrı gruba ayrıldı. A ve B Grubu 10 takımlı olurken, C ve D Gruplarında ise 11 takım yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, lige katılan tüm takımlara başarılar dilerken özellikle Fair-Play çağrısında bulundu. Yücel, "Lige katılan tam takımlarımıza centilmence sakatlıkların olmadığı güzel bir lig diliyorum" dedi. Fikstür çekimi sonrasında ise gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Kocasinan Şimşekspor, Sungur FK, Yeni Kıranardıspor, Kayseri Demirspor, İncesu Erdemspor, Başakpınarspor, Kocasinangücü, Kalespor, Zeki Akparlarspor, DEveligücü FK

B Grubu: Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor, Yerköyspor, Anadolugücü, Argıncıkspor, Sarız Anadoluspor, Kayseri Yolspor, Belsinspor, Mazakaspor, Doğa Gençlikspor

C Grubu: Bayraktarspor, Talas Belediyespor, Tomarza Belediyespor, Öz Alperenspor, Kayseri İdman Yurdu, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, Kocasinan Belediyespor, Talas Anayurtspor, İlbeyspor

D Grubu: Kayseri Şekerspor, Gültepespor, Güneşspor, Alsancakspor, Döğergücü FK, 1966 Turanspor,Erciyes Esen Makine FK,Amaratspor, Mimsinspor, Hunatspor, Gaziosmanpaşaspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri U-15 Futbol Ligi Fikstürü Çekildi - Son Dakika

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