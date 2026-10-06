Kayseri U14 Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi, 36 takım 4 grupta oynayacak - Son Dakika
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Kayseri U14 Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi, 36 takım 4 grupta oynayacak

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Kayseri U14 Ligi\'nde yeni sezon fikstürü çekildi, 36 takım 4 grupta oynayacak
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Kayseri U14 Ligi 2026-2027 sezonu fikstür çekimi Kayseri Sümer Amatör Evi'nde yapıldı; çekime Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ile kulüp temsilcileri katıldı. 36 takımın yer aldığı ligde yeni sezon 4 grupta oynanacak ve 17 Ekim 2026'da başlayacak.

Kayseri U14 Ligi 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Sezonda 4 grupta 36 takım mücadele edecek.

Kayseri U14 Ligi 2026-2027 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyesi Murat Akgöz, Sabri Gülmez, Memduh Borazan ve kulüp temsilcileri katıldı. 36 takımın katıldığı U14 Ligi'nde yeni sezonda 4 grupta oynanmasına karar verildi. U14 Liginde sezon 17 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar şu şekilde oluştu:

"A Grubu: Zeki Akparlarspor, Hacılar ERciyesspor, Pınarbaşı Belediyespor, Kayseri İdmangücü, İncesu Erdemspor, Kayseri Yolspor, 1966 Turanspor, Erciyes Esen Makine, Novaspor. B Grubu: Talas Belediyespor, Kayseri Atletikspor, İncesu 1925 Spor, Mimsinspor, Başakpınarspor, Kocasinan Yemlihaspor, Gençlerbirliği, G.O.Paşaspor, Alsancakspor. C Grubu: Kayseri Şekerspor, Sungur FK, Develi 1954 Spor, Esen Metal SK, Erciyes 38 FSK, Sarız Anadoluspor, Güneşspor, Kocasinan Şimşekspor, Kayserigücü FK. D Grubu: Kocasinan Belediyespor, Spor A.Ş., Palasspor, Kayseri Demirspor, Gültepespor, Kocasinan Gençlik Hizmetleri, Akkışla Gençlikspor, Yeşilspor, Hunatspor."

Kaynak: İHA
Mehmet YücelFikstürKayseriFutbolSporSon Dakika

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