Kayseri Valisi Çiçek: "Çifte mutluluk istiyoruz"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Erciyes 38 FK ve Kayseri spor'un başarıları ile çifte mutluluk yaşamak istediklerini söyledi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün sahasında oynadığı Niğde Belediyespor maçını tribünde izleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3-2 kazanıp Play Off'a yükselen mavi siyahlı takımı tebrik etti. Maç sonrasında yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Vali Çiçek, PlayOff maçlarında da başarılar diledi. Sonrasında basın mensuplarına konuşan Vali Çiçek; "2 sezonda Play Off oynamaya hak kazanan Erciyes 38 FK'yı tebrik ediyorum. Umarım başarılı olacak ve Türkiye 2.Ligi'ne yükselecektir. Başaramasa da, bizim gururumuz oldular" dedi.

Vali Çiçek; "Kayseri, spor şehri olduğunu gösteriyor. İstediğimiz bu sezon Kayserispor, Süper Lig'di kalır Erciyes 38 FK'da Türkiye 2.Ligi'ne yükselir. Çifte mutluluk yaşamak istiyoruz" yorumunda bulundu. - KAYSERİ