Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı

12.03.2022 11:49
Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı

Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Play-Off'a kalan Kayseri Yolspor'da gözler Hacılar Erciyesspor maçına çevrildi. Normal sezonu 41 puanla ikinci sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan turuncu siyahlılar dün kadrosuna takviye yaptı. Kayseri Yolspor, Kocasinan Ülküspor'dan Muaz Guzay, Tomarza Belediyespor'dan İlker Karadöl ve Hakan Gazcıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Play-Off öncesi kadrosuna kattığı yeni isimler ile güç katan Kayseri Yolspor şampiyonluğa inanıyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi: 'Hedef BAL Ligi yola devam' Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi: 'Hedef BAL Ligi yola devam' Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme

Play Off, Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Yarım asırdır hayvan boynuzları ile çeliği 71 farklı aşamadan geçirip bıçağa dönüştürüyor: Sivas'ın bıçak ustası!
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:57:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement