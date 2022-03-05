Kayseri Yolspor yemekte bir araya geldi - Son Dakika
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Kayseri Yolspor yemekte bir araya geldi

05.03.2022 20:14
Kayseri Yolspor yemekte bir araya geldi

Kayseri Yolspor Kulübü akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kayseri Yolspor Kulübü akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Yolspor, ligin 17. haftasında yarın Buğdaylıspor ile karşı karşıya gelecek. Buğdaylıspor maçı öncesi dün akşam yemekte bir araya gelen turuncu-siyahlılarda keyifler ve moraller yerinde. Ligde geride kalan 16 hafta sonunda 35 puan toplayan Kayseri Yolspor, kalan 2 maçını kazanmasının ardından Play-Off oynamaya hak kazanacak. Düzenlenen yemeğe Kayseri Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Kulak, Kayseri Yolspor Genel Kaptanı Ahmet Akçeşme, antrenör Eren Çalapverdi, sporcular ve davetliler katıldı.

Kayeri Yolspor antrenörü Eren Çalapverdi yaptığı açıklamada, "Bu takımı buraya sizler getrdiniz ve bundan sonrasını da sizler götüreceksiniz. İnşallah bu 2 maçtan sonra Play-Off oynanacak ve biz de oraya kalacağız. Play-Off'a kaldığımızda da ben inanıyorum ki gerçekten bu takım üst lige çıkacak. Çünkü Kayseri Yolspor ismi ve markası oraya yakışır. BAL Ligi takımıdır Kayseri Yolspor. Bu takım gerçekten her şeyi ile kulüp yapılanmasıyla, yönetimiyle, oyuncularıyla her anlamda üst lige hak ediyor. Sizler oyuncu olarak, her zaman en iyisini hak ediyorsunuz. Başkanımız ve yöneticilerimiz büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Bugünden sonra düne kadar aynı inançla, azimle geldiysek bugünden sonrada aynı şekilde götüreceğinizden zerre kadar şüphem yok. Hepinizi çok seviyorum ve güveniyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Yolspor yemekte bir araya geldi
Kayseri Yolspor yemekte bir araya geldi

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Çalapverdi, Play Off, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Yolspor yemekte bir araya geldi - Son Dakika


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