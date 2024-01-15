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Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor Maçı 0-0 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor Maçı 0-0 Berabere Sonuçlandı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor karşılaştı. Müsabaka Sümer Stadı'nda oynandı ve 0-0 berabere sona erdi. Maçta sarı kartlar ve kırmızı kartlar da çıktı.

Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor Maçı 0-0 Berabere Sonuçlandı
15.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:06
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor karşılaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ahmet Çıtak, Selahattin Ak, Furkan Emre Arslan

Kayserigücü FK: Yakuphan Kocaoğlu, Abdullah Gürbüz, Sedat Sönmez, Burak Altay, Furkan Yılmaz (Resul Yıldırım dk.73), Can Ölçer, Emre Öztürk, Çağlar Erdemci (Mehmet Kahveci dk.84), Cüneyt Egemen Karagöz (Hüseyin Can Uçar dk.68), Oğuzhan Yalçın, Burak Arslan

1966 Turanspor: Baykal Altay, Hüsnücan Turgut (Muhittin Bahar dk.46), Emre Akyüz, Osman Karapınar, Kaan Aşık, Ramazan Sinanoğlu (Melih Yıldırım dk.71), Kadir Güngör (Sefa Köroğlu dk.46), Alican Koçer, Enes Bahar, Mehmet Kıraç (Tarık Tiryaki dk.90), Murat Kıraç

Sarı Kartlar: Burak Aslan, Burak Altay, Çağlar Erdemci (Kayserigücü FK), Kadir Güngör, Osman Karapınar, Ramazan Sinanoğlu, Hüsnücan Turgut, Muhittin Bahar, Baykal Altay, Mehmet Kıraç, Alican Koçer (1966 Turanspor)

Kırmızı Kartlar: Yakuphan Kocaoğlu (dk.90+6), Oğulcan Karahan (yönetici) (dk.90+7) (Kayserigücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor Maçı 0-0 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor Maçı 0-0 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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