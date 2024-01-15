Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor Maçı 0-0 Berabere Sonuçlandı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kayserigücü FK ile 1966 Turanspor karşılaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Ahmet Çıtak, Selahattin Ak, Furkan Emre Arslan
Kayserigücü FK: Yakuphan Kocaoğlu, Abdullah Gürbüz, Sedat Sönmez, Burak Altay, Furkan Yılmaz (Resul Yıldırım dk.73), Can Ölçer, Emre Öztürk, Çağlar Erdemci (Mehmet Kahveci dk.84), Cüneyt Egemen Karagöz (Hüseyin Can Uçar dk.68), Oğuzhan Yalçın, Burak Arslan
1966 Turanspor: Baykal Altay, Hüsnücan Turgut (Muhittin Bahar dk.46), Emre Akyüz, Osman Karapınar, Kaan Aşık, Ramazan Sinanoğlu (Melih Yıldırım dk.71), Kadir Güngör (Sefa Köroğlu dk.46), Alican Koçer, Enes Bahar, Mehmet Kıraç (Tarık Tiryaki dk.90), Murat Kıraç
Sarı Kartlar: Burak Aslan, Burak Altay, Çağlar Erdemci (Kayserigücü FK), Kadir Güngör, Osman Karapınar, Ramazan Sinanoğlu, Hüsnücan Turgut, Muhittin Bahar, Baykal Altay, Mehmet Kıraç, Alican Koçer (1966 Turanspor)
Kırmızı Kartlar: Yakuphan Kocaoğlu (dk.90+6), Oğulcan Karahan (yönetici) (dk.90+7) (Kayserigücü FK) - KAYSERİ
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